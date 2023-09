Wayne Griffiths nominato CEO dell’anno

È stato nominato CEO dell’anno per la leadership dimostrata alla guida di Seat & Cupra: parliamo di Wayne Griffiths.

Wayne Griffiths è nominato CEO dell’anno per la leadership dimostrata alla guida di Seat & Cupra.

In occasione della prima edizione dei PRISA Motor Awards, la giuria ha sottolineato la capacità di leadership di Wayne Griffiths e il suo contributo nel fare di Cupra una delle marche in più rapida crescita in Europa.

Si sono celebrati presso l’ippodromo de La Zarzuela (Madrid), presente anche il Ministro dell’Industria, Commercio e Turismo, Hector Gomez e un’ampia rappresentanza dei professionisti del settore.

Wayne Griffiths, Presidente di Seat & Cupra ha dichiarato: “Il settore automobilistico si sta trasformando e orientando verso un futuro completamente elettrico ma noi, con SEAT & CUPRA, possiamo contare sul meglio dei due mondi. SEAT si sta dimostrando più forte che mai e ambiamo a rendere CUPRA un vero marchio spagnolo globale. “People make the brand” è una frase che dico spesso e quindi voglio ringraziare la nostra Tribe per averci fatto arrivare più lontano di quello che avremmo mai potuto immaginare”.

Ai Motor Awards premiato Wayne Griffiths

I Motor Awards premiano l’eccellenza e l’innovazione nell’industria automotive, creati dal Gruppo Prisa, uno dei gruppi mediatici più rilevanti in Spagna, sono riconoscimenti pensati per riconoscere la centralità che l’industria riveste nell’economia e nel futuro del paese.

La giuria è composta da 6 giornalisti provenienti dal settore automobilistico, 8 le categorie:

• Auto dell’anno

• Auto elettrica

• Connettività e Tecnologia

• Auto urbana

• Design

• SUV dell’anno

• Auto dell’anno tra i lettori

• CEO dell’anno.