Zero Motorcycles: i vantaggi di spostarsi in sella a una moto elettrica

Un’esperienza sostenibile, silenziosa e coinvolgente, in sella a una moto Zero Motorcycles ogni viaggio diventa unico e responsabile.

Zero Motorcycles offre la possibilità di viaggiare in moto a zero emissioni.

Guidare una moto elettrica è un’esperienza unica non solo per l’incredibile fluidità del motore elettrico ma anche per la sua completa silenziosità, in sella a una moto Zero Motorcycles il motociclista può così godere appieno dei suoni della natura, rispettando al tempo stesso l’ambiente esterno.

Silenziosità di marcia, piacere di guida e totale assenza di odori di olio e benzina, è possibile così concentrarsi sull’ambiente esterno senza supportare cattivi odori durante il viaggio, una moto elettrica offre una risposta immediata e diretta del suo motore, per una piacevolezza di guida unica e sensibilmente differente rispetto a quella di una comune moto a combustione interna.

L’accelerazione diventa così istantanea, le moto Zero Motorcycles richiedono una manutenzione sensibilmente inferiore rispetto a quella di una comune moto, perché meno parti meccaniche sono soggette a usura, ne deriva che il costo di manutenzione a lungo termine viene decisamente ridotto.

Gestione dell’autonomia e la pianificazione delle soste con Zero Motorcycle

La DSR/X di Zero Motorcycles è stata progettata per chi ama guidare la moto su strade asfaltate ma anche per chi vuole esplorare percorsi in off-road, il motore Force 75-10X ha una potenza notevole, sprigiona una coppia massima di 225 Nm ed è abbiano a una batteria agli ioni di litio.

La DSR/X è dotata del più avanzato sistema operativo disponibile su di una moto, si tratta del Cypher III+ in grado di adattarsi allo stile di guida del pilota grazie a un layout completamente personalizzabile, tramite una connettività avanzata è sempre possibile sapere in tempo reale il consumo energetico istantaneo, l’autonomia residua e lo stato della batteria il tutto tramite l’app mobile di Zero Motorcycles.