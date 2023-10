Zity by Mobilize amplia la sua flotta elettrica a Milano

Continua l'impegno di Zity by Mobilize per la città di Milano: il servizio di car sharing 100% elettrico introduce 25 nuove Dacia Spring di seconda mano nella sua flotta interamente elettrica raggiungendo così le 475 unità

Zity è nata con l'intento di cambiare lo steile di vita in città, senza troppi vincoli e costi fissi. Zity risulta essere non solo un nuovo servizio di car sharing, ma anche la soluzione perfetta per coniugare mobilità ed ecologia, solidarietà e semplicità.

Le nuove vetture inserite in flotta registrano un chilometraggio medio di circa 8.000 km, di molto inferiore a quello dell'attuale flotta in uso.

Dal proprio debutto, in luglio 2022 i veicoli 100% elettrici di Zity hanno evitato l'emissione di 242 tonnellate di CO2 e di altri gas inquinanti, dati particolarmente importanti soprattutto per una città come Milano da sempre attenzionata per il suo inquinamento atmosferico.