Motoria: giovani e Sport sono i protagonisti

“Come ASI ringraziamo il VI Municipio di Roma che ha permesso l’organizzazione di questo evento dove tantissimi giovanissimi hanno potuto vivere giornate di Sport e aggregazione. Non sempre le istituzioni anche locali mostrano questa sensibilità grazie alla quale possiamo contribuire a trasformare lo Sport in un fatto culturale e centrale nelle dinamiche di crescita della nostra società. Motoria si svolge proprio nei giorni in cui allo Sport è stata riconosciuta una grande dignità con l’istituzione di un ministero guidato da un uomo competente, Andrea Abodi”: così il nostro Presidente Claudio Barbaro, presente alla manifestazione Motoria nel municipio dove è presente anche l’Università di Tor Vergata. Decine di associazioni sportive del territorio aderenti, oltre 800 atleti partecipanti, centinaia di cittadini: sono questi i numeri che certificano il successo della manifestazione sportiva del Municipio VI delle Torri, che si è tenuta al Tor Vergata Sporting Center.

Serata di premiazioni. Con il Presidente Barbaro, anche Nicola Franco, Presidente del Municipio VI di Roma e l’Assessore allo Sport Flavia Cerquoni

“Motoria è uno degli eventi che avevamo indicato nel programma e che siamo riusciti a realizzare”, afferma Nicola Franco, Presidente del Municipio VI. “Il nostro territorio è spesso finito sui giornali per fatti negativi, ma manifestazioni di sport e divertimento come questa indicano che una certa narrazione è destinata a cambiare”, aggiunge. Franco ricorda, infatti, che Motoria si pone “in continuità con una serie di iniziative messe in campo. Promettiamo ai cittadini che non ci fermeremo. Nel nostro programma lo sport al centro del rilancio del territorio”

“L’entusiasmo e la partecipazione sono stati al di sopra di ogni nostra più rosea aspettativa”, commenta l’Assessore allo Sport Flavia Cerquoni. “Possiamo dunque affermare che il nostro intento di avvicinare i cittadini e le scuole allo sport e di incoraggiare la socializzazione dopo due anni difficili a causa della pandemia è ampiamente riuscito”. Si tratta, tuttavia, soltanto di un primo importante passo in questa direzione. “Ringraziamo associazioni sportive, genitori, atleti e scuole e diamo a tutti appuntamento al prossimo anno, per una nuova edizione di questa riuscita celebrazione dell’attività sportiva e dello stare insieme”, conclude la Cerquoni.

“La cosa più bella è vedere il sorriso e l’entusiasmo dei ragazzi che hanno partecipato alle attività e dei loro genitori”, commenta Andrea Roberti, Presidente provinciale dell’ASI. “Siamo orgogliosi di essere stati partner di questa iniziativa, che speriamo possa diventare un modello virtuoso da seguire”, ha aggiunto.

Tra le varie personalità che hanno consegnato premi agli atleti, Riccardo Viola, Presidente CONI Lazio, l’eurodeputata Anna Cinzia Bonfrisco, i consiglieri regionali Fabrizio Ghera e Daniele Giannini, i consiglieri comunali Giovanni Quarzo e Federico Rocca. Presenti anche le categorie professionali e sociali con Marco Bertucci per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Daniele Saponaro per I’Anpit, Marcello Marrocco per il Panathlon International. Presenza importante nella giornata di sabato anche della A.S. Roma, con il dirigente Francesco Pastorella e la mascotte Romolo, che ha consegnato gadget ai piccoli partecipanti.

Presenti per ASI, anche il Presidente del Comitato del Lazio Roberto Cipolletti e il dirigente nazionale Alessandro Cochi.