MotpGp Indonesia, Oliveira trionfa nel diluvio. Paura Marquez

Miguel Oliveira vince nella classe MotoGp del Gp di Indonesia. Il pilota portoghese della Ktm trionfa in una gara ridotta a causa del maltempo. Oliveira precede la Yamaha del francese Fabio Quartararo, secondo davanti alla Pramac Ducati del connazionale Johann Zarco. Enea Bastianini, undicesimo con la Ducati del team Gresini, rimane in vetta alla classifica iridata con 30 punti. Giornata nera per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda cade durante il warm up e deve rinunciare alla gara.