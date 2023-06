Mourinho squalificato 4 giornate per insulti all'arbitro Taylor: decisione Uefa

La Uefa ha deciso di "sospendere l'allenatore dell'As Roma, José Mourinho, per le prossime quattro partite di competizioni Uefa per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara". Lo comunica la Uefa tramite i propri canali ufficiali. Il tecnico portoghese, nel post partita della finale di Europa League persa ai rigori dalla Roma contro il Siviglia, dello scorso 31 maggio a Budapest, aveva inseguito l'arbitro Taylor per protestare con veemenza contro le scelte della terna inglese.

Inoltre, la Uefa ha multato la Roma di 50.000 euro e vietato di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima partita in competizioni europee "per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla". La Roma dovrà anche contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni "per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi, ovvero per i bidoni rotti, le scatole di carta, i bicchieri, i tappi dei cavi e i due sedili rotti". Un'ulteriore multa di 5.000 euro è arrivata inoltre per comportamento scorretto della squadra.