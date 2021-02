Movimento Draghi Presidente: "Flashmob in tutta Italia"

Roma, 5 feb. (Adnkronos)

Il movimento 'Draghi Presidente' "non si ferma e da nord a sud tutti i 'draghetti' si sono organizzati per un flashmob". Lo annunciano il presidente del Movimento spontaneo cittadini Draghi Presidente, Stefano Cautero e la portavoce nazionale Daria Cascarano. "Il presidente Mario Draghi unisce gli italiani che sono pronti ad affrontare le sfide che si presenteranno per ripartire. Adesso -proseguono i promotori dell'iniziativa- ci aspettiamo che facciano lo stesso i nostri rappresentanti in Parlamento. Con la chiamata di Mario Draghi il presidente Mattarella gli sta dando l'opportunità di fare la cosa giusta e riscattare la loro immagine agli occhi del Paese. Speriamo che sappiano cogliere questa occasione e non ci deludano ancora".