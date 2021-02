Movimento 'Draghi presidente': "I politici abbiano l'umiltà di farsi guidare"

Roma, 3 feb. (Adnkronos)

Gli attivisti del Movimento Spontaneo Cittadini-Draghi Presidente si sono riuniti davanti al Quirinale per esprimere il loro sostegno e ringraziare il presidente Mattarella "per aver dato voce a noi cittadini che, mentre i nostri politici litigavano e perdevano di vista il Paese e il significato vero del loro mandato, siamo riusciti ad avere la lucidità di capire che in una situazione così grave per la società, nessun altro se non Mario Draghi poteva ridarci dignità, fiducia e autorevolezza nel gestire il grande debito che andremo ad acquisire sulle spalle delle future generazioni. Grazie ancora presidente per averci dato la forza di continuare a credere che possiamo farcela".

"Adesso - dice Daria Cascarano, portavoce nazionale del Movimento Spontaneo Cittadini-Draghi Presidente - dobbiamo solo permettere a Mario Draghi di lavorare con serietà ed efficienza come solo lui ha dimostrato di saper fare in questi anni e i nostri politici devono avere l'umiltà di farsi guidare. Noi, presidente, continueremo a far sentire la nostra presenza con lei come faro per far mantenere la rotta a chi potrebbe pensare ancora di potersi ammutinare".