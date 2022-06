Mps-David Rossi, Commissione tornerà a Siena: esperimento su orari

La Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi, presieduta dal presidente Pierantonio Zanettin, tornerà a Siena. L'ufficio di presidenza della Commissione ha infatti deciso di svolgere nella città toscana, probabilmente nei giorni 12 e 13 settembre, un esperimento giudiziale per ricostruire la dinamica degli eventi che si sono succeduti subito dopo la morte di David Rossi, con il loro preciso orario.

"Partiamo da i dati acquisiti in questi mesi dal 112, 113 e centrale operativa. Nel corso delle audizioni ci sono state delle contraddizioni continue su orari di arrivo e di interventi. Contraddizioni talvolta eclatanti, che appaiono inspiegabili", sottolinea Zanettin all'Adnkronos.

"Abbiamo voluto mettere ordine e, per farlo, abbiamo ritenuto all'unanimità, che l'unico modo è svolgere l'esperimento giudiziale in loco", osserva Zanettin precisando che intenzione della Commissione è svolgere "un lavoro approfondito". La Commissione ha così accolto la proposta avanzata nei giorni scorsi dal deputato M5s e vicepresidente Luca Migliorino di tornare a Siena per svolgere l'esperimento.