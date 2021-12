Mps-David Rossi, il fratello: "Ora aprire inchiesta per omicidio"

"L’unica cosa logica è che si apra un’inchiesta per omicidio e nell’ambito di quella indagine si potrà indagare anche su altre eventuali omissioni". Lo afferma all’Adnkronos Ranieri Rossi, fratello di David Rossi, che ha voluto essere presente nei pressi di vicolo di Monte Pio, dove l’ex capo della Comunicazione di Mps fu trovato morto e dove sono in corso i rilievi del Ris a cui la Commissione parlamentare di inchiesta ha affidato nuove perizie.

Le conclusioni che hanno portato la Commissione parlamentare di inchiesta a chiedere nuovi accertamenti "sono cose che diciamo da otto anni sulla base di foto e filmati che abbiamo - sottolinea - Il fatto che sia venuto fuori ora perché un colonnello dei carabinieri ha raccontato che la scena del crimine è stata alterata, noi lo diciamo da otto anni ed è scritto nella nostra opposizione. Ma i magistrati che a Siena hanno archiviato il caso hanno detto che era ‘normale’: l’ufficio era stato alterato per l’attività perquirente. Che vuol dire, che i magistrati possono alterare la scena del crimine?", si chiede.

"Oggi si faranno anche altre prove, come quella del manichino, prove di cadute, anche queste erano state già proposte", continua. Secondo il fratello dell’ex capo della Comunicazione di Mps "l’inchiesta è stata fatta male. L’importante è fare un’inchiesta fatta bene, poi la verità si accetta qualsiasi essa sia".

La perizia più attesa, tra quelle affidate ai carabinieri del Ris, "è la caduta con manichino virtuale per verificare se la caduta è avvenuta dall’ufficio oppure, dubbio che avevano sollevato noi, dalla stanza superiore" afferma all’Adnkronos l'avvocato Paolo Pirani, legale del fratello e della mamma di David Rossi.

L’esame servirà anche a "verificare la compatibilità o meno con una caduta spontanea", aggiunge l’avvocato. "Speriamo che facciano gli accertamenti in maniera corretta e che lavorino sui documenti e sugli atti che abbiamo prodotto già in fase di apertura indagine", conclude. Sull’inchiesta di Genova l’avvocato Pirani non si esprime: "Il fascicolo è aperto per altre ragioni, non per la morte di Rossi. Non entro nel merito, verranno fatti gli opportuni accertamenti".