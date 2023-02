Mps-David Rossi, si va verso una nuova Commissione di inchiesta

E' finito in Commissioni riunite Giustizia e Finanze alla Camera l'esame della proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. "Abbiamo votato il mandato al relatore e sono molto soddisfatto - commenta il presidente della Commissione Giustizia Ciro Maschio (FdI) - Io spero che il provvedimento arrivi in Aula il più presto possibile, ma questa decisione spetta alla Conferenza dei Capigruppo".

La proposta di legge, primo firmatario Walter Rizzetto, punta all'istituzione di una Commissione monocamerale dopo quella che, presieduta da Pierantonio Zanettin (Fi), lavorò nella scorsa legislatura. Il provvedimento, secondo il calendario dei lavori, dovrebbe approdare in Aula a marzo.

Relatore per riferire in aula dalle Commissioni congiunte Finanze e Giustizia sarà la deputata della Lega Laura Cavandoli: “Verrà istituita in questa legislatura una nuova commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, capo della comunicazione del MpS scomparso il 6 marzo 2013 in circostanze che meritano di essere approfondite - sottolinea - L’uomo, infatti, precipitò dalla finestra del proprio ufficio nella sede storica di Rocca Salimbeni a Siena. Le indagini furono dirette dalla procura di Siena che archiviò il caso come suicidio, ma molti aspetti non convincono ed è dovere delle istituzioni lavorare per appurare la verità”.