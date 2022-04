Mps, 'La verità sul caso David Rossi': esce domani il nuovo libro di Vecchi

Il racconto di tutto quello che ancora non sapevamo sulla vicenda David Rossi, l'ex capo della Comunicazione di Mps precipitato da una finestra di Palazzo il 6 marzo 2013, è che è trapelato solo negli ultimi mesi grazie a nuove testimonianze, perizie e documenti inediti. Esce domani in libreria il nuovo libro di Davide Vecchi 'La verità sul caso David Rossi', edizione Chiarelettere. Vecchi, che si occupa da anni di cronaca giudiziaria e politica e attualmente dirige il quotidiano “Il Tempo” e le testate del Gruppo Corriere, nel novembre del 2021, unico giornalista, è stato chiamato come consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul caso David Rossi. Una Commissione nata lo scorso anno per fare luce su una morte, archiviata come suicidio ma sulla quale fin da subito molti dubbi e sospetti sono stati sollevati.

Dopo 'Il caso David Rossi', la prima inchiesta firmata da Vecchi sulla morte del manager Mps, ecco un nuovo contributo di verità. E ciò che emerge dalla sua ricostruzione puntuale, e in molti passaggi sconcertante, è che solo riaprendo il caso con l’ipotesi di omicidio si potrà evitare che quello sulla morte di David Rossi diventi l’ennesimo mistero italiano irrisolto.

'La verità sul caso David Rossi - Tutto quello che ancora non sapevamo' sarà presentato dall'autore domenica 10 aprile al Festival del giornalismo di Perugia, alle 15,30 all'Auditorium San Francesco al Prato, insieme ad Antonella Tognazzi, vedova dell'ex manager, e alla videoreporter Amalia De Simone.