Mps, Letta: "Paese ha bisogno di banca di territorio, evitare spezzatino"

"Il Paese ha bisogno di una banca importante, di territorio e in grado di fare bene il suo lavoro in Toscana e nel Centro Italia. Sono convinto che si troveranno le soluzioni migliori, evitando uno spezzatino. Il governo sta lavorando". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio. "La vicenda Mps sta trovando grazie a questo governo soluzioni importanti. Noi abbiamo alzato l’asticella delle esigenze di salvaguardia dell’occupazione, della senesità e dell’unità del marchio e dell’azienda e crediamo che quello che il ministro Franco in parlamento sia la strada giusta. Le responsabilità del passato sono di tanti, comprese anche il centrodestra", ha aggiunto.