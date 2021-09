Mulé (Fi): "Lega venga dalla parte giusta, quella europeista"

Sono ormai "maturi" i "tempi" perché la Lega a livello Ue venga "dalla parte giusta", abbandonando i "sentimenti nazionalistici" per condividere con Forza Italia i "valori europeisti" del Partito Popolare Europeo. Lo dice il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, di Forza Italia, rispondendo, a margine della tre giorni dei Popolari europei a Roma, in merito al progetto di federazione tra Fi e Lega, che nel Parlamento Europeo potrebbe portare, in teoria, ad una confluenza della Lega, oggi in Identità e Democrazia, nel Partito Popolare Europeo.