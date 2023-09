61 le donne uccise in ambito familiare, 38 quelle morte per mano del partner o dell'ex

Dal gennaio al 3 settembre sono 77 i femminicidi avvenuti in Italia. Il dato è contenuto in un rapporto del Viminale che non contempla ancora l'ultima vittima, l'infermiera uccisa nei giorni scorsi a Roma. 61 le donne uccise in ambito familiare, 38 quelle morte per mano del partner o dell'ex.