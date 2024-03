8 marzo, Meloni: "Giornata di celebrazione e riflessione"

"La festa della donna non è solo un giorno di celebrazione, ma un'occasione per riflettere sulle conquiste raggiunte e sugli obiettivi ancora da perseguire". Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post sul suo profilo Facebook in occasione dell'8 marzo.

Su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha scritto: "L'Europa ha contribuito alla parità di genere. Per la trasparenza salariale, più donne nei consigli di amministrazione e libertà dalla violenza. Ma il percorso verso la piena uguaglianza è ancora lungo. Richiede attenzione e impegno ogni giorno. E da ognuno di noi".

"Le donne hanno cambiato il mondo": così sui social la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.