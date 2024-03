Folla davanti alla chiesa di Mosca oggi per i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore russo morto in una colonia penale artica. La famiglia ha denunciato difficoltà nell'organizzazione della cerimonia sia per la chiesa sia per l'impossibilità di trovare un carro funebre. Intanto i 8 Paesi Ue hanno chiesto di procedere a nuove sanzioni contro la Russia per la morte di Navalny.