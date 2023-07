Accordo sul grano scade domani 17 luglio

In Italia le importazioni di grano proveniente dall'Ucraina sono aumentate del 430%

Scade domani lunedì 17 luglio l'accordo Onu tra Ucraina, Turchia e Russia sul transito dei cereali sul mar Nero. In Italia le importazioni di grano proveniente dall’Ucraina sono aumentate del 430% per un quantitativo pari a oltre 142 milioni di chili, mentre quelle di mais del 71% per un totale di 795 milioni di chili, sulla base di elaborazioni Coldiretti su dati Istat nel primo quadrimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.