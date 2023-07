È morto oggi a Roma il giornalista, sceneggiatore e autore Andrea Purgatori. Una malattia fulminante l'ha portato via a 70 anni. Grande penna del giornalismo d'inchiesta, Purgatori si era fatto conoscere, dalle pagine del Corriere della Sera, per i suoi articoli sul terrorismo e in particolare per la sua inchiesta sulla Strage di Ustica. Sempre su Ustica scrisse la sceneggiatura di 'Il muro di gomma' diretto da Marco Risi.