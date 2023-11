Agricoltura 'verde', via libera agli aiuti di Stato: ecco per chi

Via libera della Commissione europea agli aiuti di Stato per la realizzazione di impianti agrovoltaici. 1,7 miliardi di euro che rientrano nella strategia italiana per ridurre le emissioni di gas serra e aumentare la quota di energie rinnovabili. Il regime di sostegno che durerà fino al 31 dicembre 2024 riguarda la costruzione e la gestione in Italia di nuovi impianti. Per accedere, i progetti, selezionati mediante procedura di gara, dovranno diventare operativi prima del 30 giugno 2026.