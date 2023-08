I finanzieri del comando provinciale di Alessandria hanno notificato l’avviso di conclusione indagini, emesso dalla procura di Alessandria, nei confronti di 64 persone indagate per truffa aggravata ai danni dell’Inps per l’indebita percezione di prestazioni socio sanitarie per invalidità civile pari, nel complesso, a 1.272.687,16 euro.