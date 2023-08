A Milano vietato l'accesso nelle aree verdi non recintate

E' allerta maltempo al Centro Nord, associato ad un sensibile calo delle temperature. A Milano dopo il violento temporale che si è abbattuto nella notte tra il 24 e il 25 luglio e' stato vietato l'accesso nelle aree verdi non recintate così come sono stati chiusi per precauzione anche i cimiteri e i mercati.