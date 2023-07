Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: "Servono 1,8 miliardi subito"

La prima stima dei danni dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna è di 8,8 miliardi di euro. Ne servono subito 1,8 miliardi per sistemare frane, fiumi e strade in piena prima dell'autunno, per evitare che nuove piogge possano causare ulteriori danni. Noi vogliamo collaborare con il governo ma abbiamo bisogno di risposte''. Lo ha detto il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Nelle zona colpite, studenti esonerati dalle prove scritte dell'esame di Stato, affronteranno un test orale di un'ora.