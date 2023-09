"Stiamo affinando tre ordinanze: primo soggetti attuatori, due le famiglie, terzo imprese. Lavoriamo per rimborsare fino al 100% come ha detto Giorgia Meloni a famiglie e imprese". Così il commissario straordinario all'alluvione Francesco Figliuolo dopo l'incontro in Regione Emilia Romagna con i componenti del Patto per il Lavoro.