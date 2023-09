Le Nazioni Unite hanno chiesto 67 milioni di euro per aiutare 250mila persone, colpite dalle inondazioni in Libia, che hanno provocato migliaia di vittime. "La portata della catastrofe causata dalle inondazioni è scioccante: interi quartieri sono stati cancellati dalla mappa e intere famiglie sono state spazzate via" ha dichiarato Martin Griffiths, direttore dell'Ufficio per gli Affari Umanitari.