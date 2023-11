L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha imposto l'interruzione del trasferimento da Intesa San Paolo a Isybank a tutela dei 2,4 milioni di clienti coinvolti nell’operazione. Lo comunica l'Antitrust in una nota in cui spiega che in questo modo i correntisti saranno messi in condizione di scegliere se mantenere il conto in Intesa Sanpaolo alle condizioni precedenti o transitare a Isybank.