Arabia Saudita dice sì agli alcolici: ma solo per diplomatici

L'Arabia Saudita apre agli alcolici, ma solo per i diplomatici non musulmani che si trovano nel Regno. Lo ha spiegato il Centro governativo di comunicazione internazionale in merito alle notizie circolate circa una prossima apertura del primo negozio a Riad per la vendita di liquori. La legalizzazione degli alcolici è stata ipotizzata dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman nel suo processo di modernizzazione del Regno in chiave economica, per renderlo una meta più appettibile a un numero maggiore di visitatori.