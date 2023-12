Da lunedì 18 dicembre si apre il termine per presentare le domande per chiedere l'Assegno di inclusione, destinato anche agli ex percettori del Reddito di cittadinanza. La nuova misura, al via dall'1 gennaio, è stata pensata per i nuclei familiari che includono almeno una persona con disabilità, minori, over 60 o in condizioni di svantaggio. Il pagamento dell'assegno sarà possibile già dalla fine di gennaio.