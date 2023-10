Attacco campo profughi, Hamas: "Oltre 50 morti e 150 feriti"

Ci sono ''più di 50 martiri e circa 150 feriti'' nel campo profughi di Jabalia nel nord della Striscia di Gaza. E' quanto afferma in una nota il ministero della Sanità della Striscia di Gaza, dicendo che altre ''decine sono sotto le macerie, in un atroce massacro israeliano che ha preso di mira una vasta area di case nel campo di Jabalia''. Il portavoce del ministero Ayed al-Bazm ha detto in una conferenza stampa che sei bombe hanno colpito oggi la zona residenziale.