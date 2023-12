Audiovisivo, accordo su contratto di lavoro attrici e attori

Anica, Apa e Ape e le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil, riunite oggi presso la sede di Anica, hanno raggiunto l’accordo per la stesura del contratto collettivo nazionale di lavoro delle attrici e degli attori del settore cine-audiovisivo. Lo comunica una nota di Anica in cui si spiega che l’ipotesi di contratto siglato – il primo nella storia del comparto per quanto riguarda interpreti, attrici ed attori - verrà sottoposto alle assemblee dei lavoratori per la definitiva approvazione, da sottoscrivere entro il corrente anno. L’obbiettivo delle parti è dotare il settore della produzione cine-audiovisiva di un Ccnl che regolamenti il lavoro di attrici e attori, valorizzandone la professione e garantendo loro tutele e garanzie.