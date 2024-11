Autonomia differenziata, stop Corte Costituzionale a sette profili

Stop della Corte costituzionale a sette profili della legge sull'Autonomia differenziata: dai Livelli essenziali di prestazione (Lep) alle aliquote sui tributi.

Accolti parzialmente i ricorsi di Campania, Puglia, Sardegna, Toscana. Di fatto La Corte a ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'impianto della legge, considerando "illegittime" alcune disposizioni. Per il ministro Calderoli "la sentenza non incide sul lavoro che stiamo portando avanti".