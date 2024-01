Autovelox nei centri urbani, Mit al lavoro su limiti e Zone 30

Ministero dei trasporti al lavoro per rivedere l'utilizzo degli autovelox nei centri urbani e per regolamentare l'introduzione e l'applicazione dei limiti sotto ai 50km/h, le cosiddette Zone 30. L'obiettivo, spiega una nota, è quello di evitarne l'utilizzo in modo generalizzato e quindi meno efficace se non addirittura vessatorio. L'intervento arriva dopo le proteste degli automobilisti della città di Bologna contro il limite dei 30km/h, ritenuto inattuabile.