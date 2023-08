L'Aiped, l'Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, segnala aumenti dei costi per le polizze Rc auto

In autunno gli italiani dovranno anche fare i conti con i rincari anche delle assicurazioni, secondo l'Aiped, l'Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, che segnala aumenti dei costi per le polizze Rc auto, che risultano in salita del +3,3% rispetto allo stesso periodo del 2022.