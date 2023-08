''La richiesta di 'valutazioni di competenza della Banca centrale europea in relazione alla disposizione di materia di prelievo straordinario alle banche''' è stata inviata al presidente della Bce, Christine Lagarde, il 10 agosto scorso (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale), dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Lo comunica il Mef in una nota.