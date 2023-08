Bardonecchia, straripa torrente: rintracciati i 5 dispersi

Cirio: "Per fortuna no vittime ma danni rilevanti"

“Sono in diretto contatto con la sindaca che mi ha confermato che non ci sono vittime e anche le cinque persone date inizialmente per disperse sono state rintracciate. Questa è sicuramente una buona notizia. Tuttavia i danni sono rilevantissimi e ho già sentito il vice premier Antonio Tajani che ha fin da ora dato la disponibilità del governo a fare la propria parte per aiutarci ad affrontare questa situazione". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che da ieri sera insieme all’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi ha seguito l’evolversi della situazione a Bardonecchia in seguito all'esondazione del torrente Frejus.