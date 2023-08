Bce, in forse ulteriore rialzo dei tassi di interesse

La presidente della Bce ha evidenziato come fosse in forse un ulteriore rialzo dei tassi di interesse. Nei suoi 25 anni di storia la Banca centrale ha effettuato nove rialzi complessivi per un totale di 425 punti. Gli occhi delle cancellerie europee saranno puntati su Francoforte i prossimi 13 e 14 settembre: è possibile che l'istituto decida di non operare il decimo rialzo consecutivo e di prendersi una pausa in modo da far rifiatare le economie continentali.