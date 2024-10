La Bce ha deciso di ridurre ancora i tassi di interesse, si tratta del terzo taglio consecutivo di 25 punti base. La riduzione del costo del denaro rende i finanziamenti per l'acquisto di una casa più accessibili per i cittadini che hanno un mutuo o stanno pensando di acquistare casa. Infatti il calo dei tassi si traduce direttamente in un costo dei mutui più contenuto.