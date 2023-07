Bce, Tajani: "Grande rispetto, ma possiamo fare valutazioni"

"Nei confronti della Bce abbiamo grande rispetto. Ribadiamo l'indipendenza della Bce, ma è anche lecito fare delle osservazioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi a Bruxelles al prevertice del Ppe. "Io ho criticato da sempre, non da oggi - ha continuato - alcune scelte nella lotta all'inflazione, che non si può fare sempre a colpi di aumenti dei tassi di interesse in Europa e in Italia, perché l'inflazione proviene dall'aumento dei costi delle materie prime, mentre negli Usa cresce per via dell'aumento della domanda. Lì è giusto aumentare i tassi, in Europa no. E poi la politica degli annunci crea grande preoccupazione e fibrillazione in tutto il mondo imprenditoriale".

"Per questo l'ho criticata - ha proseguito - noi crediamo nella Bce e nella Commissione Europea. Siamo europeisti, ma proprio per questo abbiamo il diritto di partecipare al dibattito. Rispetto per l'indipendenza, ma anche diritto di fare delle valutazioni. Siamo politici e abbiamo il diritto di farle. Non abbiamo mai offeso nessuno, ma possiamo dire - conclude - che non siamo d'accordo con alcune proposte di Frans Timmermans in materia di lotta al cambiamento climatico".