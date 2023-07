Mercoledì 14 giugno bandiere a mezz'asta in tutta Italia su uffici pubblici, ambasciate e consolati per la giornata di lutto nazionale proclamata per la morte di Silvio Berlusconi. Alle 15 i funerali di Stato nel Duomo di Milano. Nessuna camera ardente verrà allestita per motivi di ordine pubblico. Il feretro del presidente di Forza Italia ha raggiunto nel pomeriggio di oggi la villa di famiglia ad Arcore.