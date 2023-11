L'impatto dell'intelligenza artificiale sui lavoratori "non sarà drammatico come quello della rivoluzione industriale, ma importante come l'arrivo del pc"

Secondo il patron Microsoft Bill Gates, grazie all'intelligenza artificiale in futuro la settimana lavorativa potrebbe essere ridotta a soli tre giorni. Secondo Gates, l'impatto dell'IA sui lavoratori non sarà drammatico come quello della rivoluzione industriale, ma importante come l'arrivo del pc che ha cambiato per sempre il lavoro d'ufficio