Bimba scomparsa a Firenze, continuano le ricerche

Continuano le ricerche di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa nel primo pomeriggio del 10 giugno dal cortile dell'ex hotel Astor di Firenze, in via Maragliano, dove viveva con la famiglia insieme ad oltre un centinaio di persone che avevano occupato la struttura. Della piccola Kata, come la chiamano i familiari, nessuna traccia, nonostante le ricerche e le indagini non si siano mai fermate. Intanto, a un mese esatto dalla scomparsa, questa sera la comunità peruviana ha indetto una nuova manifestazione di solidarietà e per tenere desta l'attenzione sul caso della sparizione di Kata.