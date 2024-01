Bollette, al via penali per recesso anticipato contratti elettricità

Cambiano le regole per il recesso anticipato sul mercato dell'elettricità e le associazioni dei consumatori insorgono contro le nuove norme lamentando danni alla concorrenza e minacciando class action. A essere finiti nel mirino sono gli oneri scattati dal primo gennaio 2024 che i fornitori possono applicare per clienti domestici e le piccole imprese. in caso di richiesta del cliente di chiudere un contratto prima della scadenza naturale.

I termini sono contenuti in una delibera di Arera del 6 giugno scorso che precisa a partire appunto dal primo gennaio "la facoltà per il venditore di prevedere eventuali oneri di recesso esclusivamente nei contratti di energia elettrica di durata determinata e a prezzo fisso" ma anche "la possibilità di applicare eventuali oneri di recesso anche ai contratti a tempo indeterminato con condizioni economiche a prezzo fisso di durata determinata, nonché ai contratti a prezzo fisso che, allo scadere di tale prezzo, prevedono un passaggio ad un prezzo variabile, in entrambi i casi, tali oneri potranno comunque essere applicati solo limitatamente al periodo di validità delle condizioni economiche a prezzo fisso".