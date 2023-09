Bollette luce e gas, nuovi rincari in ultimo trimestre 2023

Nuovi rincari sulle bollette di luce e gas per l'ultimo trimestre 2023. La stima è stata annunciata da Nomisma Energia, alla vigilia della comunicazione Arera sulle nuove tariffe. Per l'elettricità si va verso 27 centesimi di euro per kWh (+12%), per il combustibile il rialzo sarà del 9%. Le tariffe scontano gli effetti dell'inflazione che si sta abbattendo sul prezzo dell'energia all'ingrosso.