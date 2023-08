Bollette luce gas, nel 2024 passaggio obbligato a mercato libero

Entro il 10 gennaio 2024 tutti gli italiani dovranno passare al mercato libero per quanto riguarda le bollette di luce e gas. Il provvedimento contenuto nel decreto Milleproroghe stabilisce regole, criteri e modalità per il passaggio al mercato libero dei clienti domestici non vulnerabili. Il passaggio riguarderà oltre 9 milioni di italiani.

Quello delle frodi nell’ambito delle utente di luce e gas è un fenomeno che si è espanso molto nell’ultimo anno fino a coinvolgere, stando all’indagine di Facile.it e Consumerismo no profit, circa 4 milioni di persone