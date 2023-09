"Stiamo valutando" di riconfermare le misure di sostegno a imprese e famiglie contro il caro bollette a breve in scadenza. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Il rinnovo, aggiunge, "dipende dalla valutazione che faremo giorno per giorno, rispetto alle condizioni in cui ci troviamo, altrimenti non farei il ministro, ma il mago".