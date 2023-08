Bologna, sequestrati oltre 540mila prodotti non sicuri

Oltre 540.000 prodotti non sicuri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna in quanto non conformi agli standard di sicurezza. Individuato un esercizio commerciale in zona “Croce Coperta” riconducibile a un cittadino cinese. Eseguito un intervento ispettivo all’interno del mercato settimanale della “Montagnola”, nell’ambito del quale sono state rilevate, nei confronti di due commerciati di nazionalità pakistana ed ecuadoregna, numerose violazioni alla normativa prevista dal codice del consumo, che stabilisce gli obblighi e i divieti previsti in materia di sicurezza dei prodotti commercializzati nei confronti dei consumatori finali.