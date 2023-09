Per le famiglie in condizioni di disagio economico. Estesa la social card 'Dedicata a te'

Sfiora gli 1,65 miliardi il pacchetto di interventi nel decreto Aiuti approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Rinnovato quindi l'intervento a sostegno dei bonus sociali luce e gas per le famiglie in condizione di disagio economico. La social card 'Dedicata a te' viene inoltre estesa per l'acquisto di carburante con un contributo medio di 77 euro.