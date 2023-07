Bonus casa e 110%: bloccati 7 miliardi nei cassetti fiscali

Sono poco meno di sette miliardi di euro i crediti attualmente fermi nei cassetti fiscali di contribuenti che hanno avviato la procedura di cessione, ma sono in attesa da almeno trenta giorni di una risposta da parte del loro acquirente. A dare i numeri è il Mef in risposta a un’interrogazione alla Camera da parte di Enrico Cappelletti ed Emiliano Fenu (M5) e che chiedeva di conoscere “l’esatto ammontare, dai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto 'cassetto fiscale'), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l’accettazione dei crediti bloccati”.