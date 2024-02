Bonus gite scolastiche, a chi spetta e quando richiederlo

Il bonus gite scolastiche viene dato alle famiglie con figli studenti che frequentano le scuole secondarie statali di secondo grado e con isee inferiore a 5000 euro. Lo sconto che può essere retroattivo viene applicato direttamente dalla scuola. La famiglia viene chiamata a pagare solo una parte del costo effettivo della gita. Il termine per la domanda del bonus gite scade il prossimo 15 febbraio, l'importo massimo per ogni ragazzo è fissato in 150 euro.