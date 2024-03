Esauriti in poche ore i fondi per il bonus patente 2024 ai giovani under 35 per conseguire la patente o le abilitazioni professionali di guida di veicoli per trasporto di persone e merci. Il bonus consente la copertura di costi fino all'80% delle spese e per un massimo di 2500 euro per la formazione necessaria al conseguimento del titolo. In poco tempo sono stati emessi 1950 voucher per 4,9 milioni di euro.